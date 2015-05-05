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الظلام يغطى العاصمة السودانية الخرطوم بعد انقطاع التيار الكهربائى

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الظلام يغطى العاصمة السودانية الخرطوم بعد انقطاع التيار الكهربائى الظلام يغطى العاصمة السودانية الخرطوم بعد انقطاع التيار الكهربائى
شهدت مناطق واسعة من ولاية الخرطوم انقطاعا تاما للتيار الكهربائى مساء اليوم الاثنين، حيث يسود الظلام التام أغلب المناطق والأحياء السكنية بالعاصمة السودانية حتى الآن.

واستعانت بعض المصالح والهيئات بالمولدات الكهربائية لتيسير عملها، وعزا وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى معتز موسى فى تصريح مساء اليوم انقطاع الكهرباء لوجود عطل فنى مفاجئ بمحطة الكهرباء الرئيسية بمروى والخرطوم.

وقال أن التيار الكهربائى سيعود خلال الساعات القادمة بشكل تدريجي.
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