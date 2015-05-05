الملك سلمان للوزراء الجدد: لن أقبل التقصير فى خدمة الشعب السعودى

حذر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز الوزراء من التقصير فى أى أمر يخص المواطن السعودى.

وقال الملك سلمان فى رسالة، مساء اليوم الاثنين، للوزراء الجدد والمسؤولين، إنه لن يقبل أى تقصير فى هذا الأمر.

وقال الملك سلمان عبر حسابة الرسمى على "تويتر": "تمنياتى بالتوفيق لسمو ولى العهد،وسمو ولى ولى العهد، وللوزراء الجدد، وأن يؤدى المسئولون كافة مهامهم خدمة لشعبنا، الذى لن أقبل التقصير فى خدمته".

والوزراء الذين أدوا القسم هم وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه ووزير الخارجية عادل الجبير ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى ووزير العمل الدكتور مفرج الحقبانى ووزير الصحة المهندس خالد الفالح.

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