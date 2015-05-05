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البنك المركزى: الاحتياطى النقدى يرتفع لأكثر من 20 مليارًا و400 مليون دولار

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البنك المركزى: الاحتياطى النقدى يرتفع لأكثر من 20 مليارًا و400 مليون دولار البنك المركزى: الاحتياطى النقدى يرتفع لأكثر من 20 مليارًا و400 مليون دولار
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إن هناك تحسنًا مستمرًا فى سوق الصرف والاحتياطى النقدى، مشيرًا إلى أن الاحتياطى النقدى سيقترب من 20 مليارًا و400 مليون دولار.

وأضاف رامز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن وارادت من الصين بلغت 10.5 مليار دولار، مؤكدًا أن الهدف ضبط السوق ولكن لا يمكن حل أزمة الصرف فى يوم وليلة.


>- هشام رامز لـ"اليوم السابع": مليار دولار مستحقة لقطر فى يوليو 2016

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