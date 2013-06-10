قافلة الأزهر الدعوية لمحافظة السويس تنطلق بمشاركة علماء وأساتذة

انطلقت قافلة الأزهر الأولى للدعوة والتى تضم كبار علماء الأزهر متوجهة إلى محافظة السويس بهدف توضيح صورة الإسلام الصحيحة وفق منهج الازهر الوسطى والمعتدل و البعد عن التشدد والغلو والعمل على حل الأزمات والمشاركة بإيجابية في كل مناحي الحياة للمواطن المصري.

وقال الدكتور محمد مختار جمعه عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية وعضو المكتب الفني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر- فى تصريح اليوم الاثنين- “إن القافلة ستلقى عدة محاضرات ودروسا دينية فى عدد من الشركات والمواقع والاندية والتجمعات بالسويس حول المفاهيم الصحيحة للاسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة والرد على استفسارات المواطنين بالمحافظة

وأضاف أن القافلة تبدأ من السويس طوال اليوم وتنتقل إلى محافظات أخرى وتتبع فى عملها منهج الحكمة والموعظة الحسنة لنشر الفكر الإسلامي الصحيح ومقاومة الأفكار الهدامة ،والتصدى لمن يسعى للنيل من الثوابت الاسلامية .

وتضم القافلة كبار علماء الأزهر من أساتذة وعمداء كليات الازهر الشرعية واللغوية بالقاهرة وبعض المحافظات وبعض العلماء والعناصر من الوعاظ الذين تم تأهيلهم تأهيلا علميا عاليا.

أ ش أ