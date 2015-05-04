أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تسمم 10 أفراد من أسرة واحدة بالفيوم إثر تناول وجبة "كشرى" فاسدة

Google+ Print
تسمم 10 أفراد من أسرة واحدة بالفيوم إثر تناول وجبة "كشرى" فاسدة تسمم 10 أفراد من أسرة واحدة بالفيوم إثر تناول وجبة "كشرى" فاسدة
أصيب 10 أفراد من أسرة واحدة بالفيوم بحالة تسمم غذائى، إثر تناولهم وجبة "كشرى" فاسدة، وتم نقلهم جميعًا لمستشفى الفيوم العام، وإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وخرج منهم 3 أشخاص، وتم وضع السبعة الباقين تحت الملاحظة.

وتلقى اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الدكتور أحمد الغندور، مدير مستشفى الفيوم العام، بوصول 10 أفراد من أسرة واحدة مصابين بحالة تسمم غذائى، وهم سامية طه السيد 10 سنوات، وأشقاؤها كريم 7 سنوات، ومحمد سنتين، وعبد الله 16 سنة، ودعاء 10 سنوات، ووالدتهم ليلى جمعة أحمد 50 سنة، بالإضافة إلى شادية محمد السيد 45 سنة، وياسين رمضان 20 سنة، وشقيقته مروة 10 سنوات، وريتاج أحمد عيد سنتين، وجميعهم مقيمون بقرية سنهور بمركز سنورس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365