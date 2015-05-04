تسمم 10 أفراد من أسرة واحدة بالفيوم إثر تناول وجبة "كشرى" فاسدة

أصيب 10 أفراد من أسرة واحدة بالفيوم بحالة تسمم غذائى، إثر تناولهم وجبة "كشرى" فاسدة، وتم نقلهم جميعًا لمستشفى الفيوم العام، وإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وخرج منهم 3 أشخاص، وتم وضع السبعة الباقين تحت الملاحظة.

وتلقى اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الدكتور أحمد الغندور، مدير مستشفى الفيوم العام، بوصول 10 أفراد من أسرة واحدة مصابين بحالة تسمم غذائى، وهم سامية طه السيد 10 سنوات، وأشقاؤها كريم 7 سنوات، ومحمد سنتين، وعبد الله 16 سنة، ودعاء 10 سنوات، ووالدتهم ليلى جمعة أحمد 50 سنة، بالإضافة إلى شادية محمد السيد 45 سنة، وياسين رمضان 20 سنة، وشقيقته مروة 10 سنوات، وريتاج أحمد عيد سنتين، وجميعهم مقيمون بقرية سنهور بمركز سنورس.