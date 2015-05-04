الوطني للاستشارات البرلمانية: الأحزاب ليس لها وجود في ذهن المصريين

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للإستشارات البرلمانية، بأنه تلقى دعوة حضور من حزب المحافظين لحضور إجتماع الأحزاب بشأن الإعداد لقانون انتخابات موحد، وبالفعل حضر أكثر من رؤساء 7 أحزاب، إلا أنه وكالعادة انتهى الإجتماع بالفشل نتاج انسحابات ومناوشات ولعدم وضوح الرؤيا والهدف من هذا الاجتماع.

وكشف محسن، عن انسحاب كلا من رئيس حزب المستقبل ياسر قورة، ورئيس حزب الغد موسي مصطفى موسي؛ لعدم إعطائهم الكلمة بحجة إنتهاء الوقت في حين تحدث رؤساء 5 أحزاب أخرى.

وأضاف محسن، بعدم وضوح الهدف من هذا الاجتماع قائلاً، تابعت كل كلمة بتركيز شديد لكن لم أفهم شيئا وأعتقد رؤساء الأحزاب والحضور كذلك ، لاسيما وأن رئيس حزب المحافظين قد طرح فكرة ووافق عليها كافة الحضور ألا وهى، ميثاق شرف اتفاق جديد وتحالف جديد واصدرا قانون موحد جديد.

وأختتم محسن، لن ينصلح الحال على الإطلاق فكلمات رؤساء الأحزاب بالأساس بعيدة تماما عن الواقع، في حين أن الأحزاب ليس لها وجود في ذهن الناخب المصري، بل تصر على أنها أحزاب ذات قيمة وقامة وإنها هي من ستعلى من راية البرلمان المقبل.