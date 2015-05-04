أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

اكتشفي ما يميز إطلالة تايلر سويفت البسيطة

Google+ Print
اكتشفي ما يميز إطلالة تايلر سويفت البسيطة اكتشفي ما يميز إطلالة تايلر سويفت البسيطة

الإثنين 04-05-2015 08:39

تعاونت دار الأزياء الفرنسية الشهيرة Louis Vuitton مع أشهر مصممي العالم خلال العام الماضي لإطلاق مجموعة محدودة من التصاميم الفريدة التي تحمل توقيعهم مع اسم الدار ، وقد كان تصميم كريستيان لوبوتان Christian Louboutin الأكثر انتشاراً بين النجمات حتى الآن حيث زيّن عدد من الإطلالات الأنيقة .
ظهرت المغنية الشابة تايلر سويفت Taylor Swift بإطلالة سوداء بالكامل تزينها حقيبة LV المتميزة و قلادة ناعمة تحمل الحرف الأول من اسمها T . ولكن تايلر لم تكن أول من اقتنت هذه الحقيبة ، إذ سبقتها اليها النجمتين انجلينا جولي Angelina Jolie و نيكول كيمان Nicole Kidman .. فمن برأيك أجمل من ارتدت هذه الحقيبة الأنيقة

اخترنا لك من الجميلة:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي