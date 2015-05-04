اكتشفي ما يميز إطلالة تايلر سويفت البسيطة

تعاونت دار الأزياء الفرنسية الشهيرة Louis Vuitton مع أشهر مصممي العالم خلال العام الماضي لإطلاق مجموعة محدودة من التصاميم الفريدة التي تحمل توقيعهم مع اسم الدار ، وقد كان تصميم كريستيان لوبوتان Christian Louboutin الأكثر انتشاراً بين النجمات حتى الآن حيث زيّن عدد من الإطلالات الأنيقة .

ظهرت المغنية الشابة تايلر سويفت Taylor Swift بإطلالة سوداء بالكامل تزينها حقيبة LV المتميزة و قلادة ناعمة تحمل الحرف الأول من اسمها T . ولكن تايلر لم تكن أول من اقتنت هذه الحقيبة ، إذ سبقتها اليها النجمتين انجلينا جولي Angelina Jolie و نيكول كيمان Nicole Kidman .. فمن برأيك أجمل من ارتدت هذه الحقيبة الأنيقة

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