أجمل الإطلالات في تاريخ حفل الـ Met Gala

في كل عام يحتفل متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك بافتتاح معرضه السنوي بموضوع معين يعنون إطلالات الحضور لحفل الافتتاح Met Gala، والليلة يقام حفل هذا العام، لذلك قررنا أن نعيد لك ذكريات الأعوام الماضية ونعرض عليك أجمل الإطلالات في تاريخ أهم حفل في عالم الموضة.

كان هذا الحفل على مر السنوات الأهم في أجندة النجمات، حيث توفر كل منهن أجمل إطلالاتها له ويحرصن على الظهور بإطلالة أنيقة ومتوافقة مع عنوان الحفل.

في حفل العام الماضي شاهدنا العديد من إطلالات الكوتور الفخمة احتفالاً بالمصمم Charles James الذي كان أول مصمم كوتور أمريكي في العالم، ومن بين الإطلالات المميزة في حفل العام الماضي: إطلالة العارضة Suki Waterhouse التي اختارت فستاناً ملكياً من Burberry، وإطلالة تابيثا سيمونز Tabitha Simmons التي اختارت فستاناً أخاذاً من Dolce & Gabbana.

وبالعودة لإطلالات الأعوام السابقة نذكر إطلالة بلايك ليفلي Blake Lively في عام 2011، حيث اختارت فستاناً فضياً رائعاً بتصميم انسيابي جميل، وإطلالة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez في عام 2006 بفستانها الأنيق الذي أظهر منحنيات جسمها الجميلة، ولا يمكن أن ننسى إطلالة Sarah Jessica Parker في العام نفسه، والتي اختارت تصميماً جميلاً من Alexander McQueen .

نتوق لرؤية إطلالات النجمات في حفل هذا العام الذي يحتفل بالثقافة الصينية وتأثيرها على عالم الموضة، فمن من النجمات ستنجح في محاكاة عنوان الحفل بدون إهانة للثقافة الآسيوية أو التلاعب بها؟

شاهدي الصور وشاركينا بتوقعاتك.

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