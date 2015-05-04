حقيبة Alma من LV لإطلالة أنثوية ساحرة

إبداع جديد تضيفه دار "لويس فويتون" Louis Vuitton إلى تاريخها الغنيّ. فلإطلالتك هذا الموسم، قدّمت الدار حقيبة "ألما" Alma بتصميمها الفريد والأنثوي، الذي يعكس عراقة الدار وأسلوبها الراقي. تتميّز حقيبة "ألما" Alma بخطوطها الهندسية المستوحاة من حقبة الثلاثينات وتحديداً من فن الـ"ديكو" Deco الجريء، وهي مصنوعة من الجلد الـ"إيبي" leather épi الذي أصبح الآن علامة وتوقيع يرمز إلى الدار. وهي متوافرة في تشكيلة متنوعة من درجات الألوان الغنيّة. وللتعرّف أكثر على تفاصيل هذه الحقيبة الفخمة، تابعي خطوات إنجازها في العدد المقبل من "سيدتي".

