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بسبب التلوث.. الحقن بالبوتكس والفيلر يستمر تأثيره من 6 أشهر إلى سنة

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بسبب التلوث.. الحقن بالبوتكس والفيلر يستمر تأثيره من 6 أشهر إلى سنة بسبب التلوث.. الحقن بالبوتكس والفيلر يستمر تأثيره من 6 أشهر إلى سنة
التقدم فى العمر وظهور التجاعيد مشكلة يعانى منها الكثيرون وخاصة السيدات، ويسعون لبذل اقصى جهدهم للتخلص من هذه العلامات.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور حاتم السحار استشارى جراحات التجميل ومدرس جراحة التجميل فى كلية طب جامعة القاهرة، إنه مع التقدم العلمى والطبى فى مجال التجميل أصبح "لكل عقدة حل"، ولذلك يستطيع الشخص إخفاء علامات تقدم العمر والتخلص من أى عيب فى الوجه أو الجسم بسهولة.

ويتابع د. حاتم، أنه من أشهر الأشياء فى مجال التجميل والتى تساعد على التخلص من التجاعيد وعلامات التقدم فى العمر هى الحقن "بالبوتكس أو الفلير أو الاثنين معا فى بعض الحالات"، ويتم الحقن فى عيادة الطبيب ولا يستدعى الذهاب للمستشفى.

ويضيف استشارى جراحات التجميل، أنه يتم الحقن بهذه المواد "البوتكس والفلير" كل فترة، ويضيف فى الدول الأوربية أو الخارجية يتم تكرار الحقن خلال سنة إلى ثلاث سنوات، ولكن فى يتم الحقن كل 6 أشهر أو سنة.

ويؤكد استشارى جراحات التجميل، أنه يتم تحديد مدة الحقن طبقا للظروف والتغيرات المناخية، كما أن التلوث وحرارة الجو تلعب دورا هام فى الحقن لأن "البوتوكس والفلير" مواد لزجة.

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مصر 365

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