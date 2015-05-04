حقيقة ابنة الملياردير التى اعتدت على ضابط الشرطة بالمطار

تقرير : محمد سويلم

أثارت ياسمين النرش المعروفة إعلاميًا، “سيدة المطار”، بعدما تداولوا فيديو تظهر فيه في حالة “ثورة”، على أحد ضباط الشرطة، في واقعة انتهت بتحرير محضر يتهمها بالتعدي على موظف، وحيازة مخدرات، في المقابل نفت المتهمة الواقعة، مؤكدة أنها ستنشر فيديوهات تبرئ ساحتها في وقت لاحق ، وذلك بعد نشر الفيديو لها أثناء تعديها على ضابط المطار بألفاظ حادة.

ياسمين محي الدين أحمد النرش، ابنة رجل الأعمال، الملياردير، محي النرش، رئيس مجلس إدارة شركة “نرش إكسبريس” للسياحة، ومالك للعديد من المشروعات السياحية والأراضي بمنطقه المقطم وبمحافظة الغردقة .

كانت بداية شهرة “ياسيمن النرش” حين انتشر لها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر”، وهي تقوم بالاعتداء على مقدم شرطة من أمن المطار بالضرب والألفاظ البذيئة، وبحسب ما ظهر في الفيديو لم يقم المقدم بأي رد فعل سوى قوله: “أنتي بتعتدي عليا، وأنا ساكت احترامًا للدولة”.

وتواصل في الفيديو استفزازها للضابط الذي حاول السيطرة على أعصابه، وقامت بسكب المياه على ملابسه قائلة: “مش دي بدلتك أنا هوسخهالك”، وسط تعامل هادئ من قبل الضابط ، وتظهر “النرش” في الفيديو وهي تهدد قوات الشرطة قائلة: “وحياة بنتي لو مطلعتش الطيارة ليها الساعة 9 المطار ده هيتطربق، ومش المطار هضربك أنت، تحب أضربك تاني؟”، موجهة حديثها إلى الضابط ، متابعة: “ولا بلاش المطار.. أنت اللي هتطربق”، ثم قامت بلكم ضابط الشرطة على صدره .

ثم تم تداول الجزء الثانى من اعتداءها على ضابط الشرطة، الذي تظهر فيه السيدة وهي تواصل إهانتها اللفظية لضابط الشرطة، في الوقت الذي حافظ فيه على هدوئه، مؤكدًا أنه سيأتي بشرطيتان للقبض عليها ، فى حين ردت السيدة على حديث الضابط حول إحضار شرطيتين للقبض عليها بتخفيف ملابسها، قائلة: “مستعدة أقلع ملط عشان تجيب شرطة السياحة عليا حق”. وهو ما أثار جدلًا شديدًا بين جموع المواطنين الذين استنكروا ذلك الموقف،

وقال المقدم حازم فوزي الضابط الذي تعرض للاعتداء، إن تلك السيدة حاولت بقدر المستطاع إخراجه عن شعوره واستفزازه وافتعال أزمة والسباب والتعدي عليه بالضرب، إلا أنه قام بالسيطرة على أعصابه حفاظًا على الشكل العام للدولة.

فيما كشف اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، أن ياسمين النرش سيدة واقعة المطار، أمرت النيابة بحبسها 4 أيام وتم تجديدها 15 يومًا بتهمة التعدي على ضابط شرطة وحيازة مخدرات، وتحرر محضرًا برقم 8294 جنح النزهة لسنة 2015 ضدها.

وعقبت ياسمين عن ذلك بأنها نفت عملها كـ”راقصة” في أحد النوادي المملوكة لرجل الأعمال “نجيب ساويرس” كما نشرت بعض المواقع ، وأنه تم تلفيق تهمة الحشيش ، كما عقبت على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” ، “ أنا مليش أى علاقة بنجيب سويرس كل الحكاية إنى واخدة كومبوند في المنتجع بتاعه” ، وأضافت بأن ذلك فيديو تم تصويره منذ يوم 28 أبريل الماضي، وأن القضية التي رفعتها ضد الضابط مازالت في المحاكم، وأنها قامت بتقديم جميع “الفيديوهات” التي تثبت برائتها.

كما علقت “النرش” عبر صفحتها قائلة: “أنا مش خايفة من حاجة بس أقولكم أنا عملت اللي محدش يقدر يعمله، وشكرًا للناس المحترمة، وقريب قوي هحكي اللي حصل وهنشر فيديوهات محدش من الإعلام قادر ينشرها” .

كما أنها أدلت بمعلومات عنها كان منها أن زوج أمها “ممدوح البلتاجي” وزير السياحة السابق، وهي تبلغ من العمر 40 عامًا، لديها طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، كما أنها زوجة رجل الأعمال “راني مهنى”، أما الناشط والمدون “وائل عباس” كتب عبر صفحته عنها أنها كانت عضو في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فى حين نفت ياسمين ذلك ، وأن حقيقة الأمر أنها لا تنتمي لأي نشاط سياسي أو ولم تكن يومًا عضوة في حملة السيسي أو غيره من المرشحين .

من جانبه، أكد ياسين النرش شقيق ياسمين النرش، التي اشتهرت إعلاميًا بـ”سيدة المطار”، بعد تداول مقطع فيديو يظهر تعديها على ضابط شرطة داخل مطار القاهرة، أن شقيقته لم تكن تحمل مخدر “الحشيش” داخل مطار القاهرة، وأنه لم يتم ضبط أي مخدر في حقائبها عند تفتيشها.

ورغم أن ياسمين النرش محبوسة على ذمة القضية، فإن شقيقها أكد أنها في الجونة ،وقال إنهم لن يستطيعوا التحدث للإعلام بأي تصريحات في الوقت الحالي، وأكد أنهم بصدد الإعداد لمؤتمر صحفي ستتحدث خلاله ياسمين عن الفيديوهات التي أثارت تلك المشكلة .

يذكر أن فيديو الاعتداء من قبل ابنة الملياردير على شرطي المطار، قد صاحبته تغطية إعلامية مكثفة وكثر بشأنه الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فما بين الجدل على هوية السيدة المعتدية هل هي راقصة ام ابنة رجل مهم ، كما هاجم نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” السيدة صاحبة واقعة الاعتداء على ضابط الشرطة بمطار القاهرة أثناء تأدية عمله حيث اختافت التعليقات فكان منها “المفروض تتعدم عشان دي إهانة للشعب المصري كله ” ، وأيضا “ الكلمة اللى في قاموس الشعب المصري (أنت مش عارف أنا مين)، لازم نكون بلد قانون، ويطبق على الجميع”.

ويذكر أنه بعد انتشار أخبار ياسمين النرش، التي اشتهرت إعلاميًا باسم “سيدة المطار”، ظهرت مجموعة من الصفحات المزيفة تحمل اسمها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، واستقطبت تلك الصفحات التي نشرت صور شخصية لياسمين عشرات المعجبين، الذين إنهالوا بتعليقات ساخرة منها وسبوها بألفاظ نابية.

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