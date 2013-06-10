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"قنديل" يغادر جلسة الشورى بعد انتهاء بيانه والنواب يصرخون: "مصر بتتباع"

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"قنديل" يغادر جلسة الشورى بعد انتهاء بيانه والنواب يصرخون: "مصر بتتباع" "قنديل" يغادر جلسة الشورى بعد انتهاء بيانه والنواب يصرخون: "مصر بتتباع"

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف منذ 24 دقيقة

قنديل

نشبت حالة من الغضب بين النواب خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم، فور مغادرة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة العامة، فور انتهاء بيانه بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذى ألقاه أمام النواب، وفوجئ النواب برحيل "قنديل"، دون الاستماع إليهم وقام الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس برفع الجلسة 5 دقائق، الأمر الذي تسبب في غضب النواب وصراخهم: " بتتباع"، و"فوقوا"، و"إحنا بنضيع".

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