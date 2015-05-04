السعودية تبحث وقف العمليات الجوية لإيصال المساعدات الإنسانية باليمن

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في بيان اليوم ، إن ” المملكة العربية السعودية بصدد التشاور مع أعضاء التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن وكافة الدول المؤيدة له ، لإيجاد مناطق محددة داخل اليمن لإيصال المساعدات الإنسانية ، يتم فيها وقف كافة العمليات الجوية وفي أوقات محددة “.

وحذر الجبير ” ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها من إستغلال وقف العمليات الجوية في هذه المناطق ، أو منع وصول المساعدات إليها ، أو محاولة استغلالها لتحقيق مآربها “.

وأكد البيان أن ” السعودية سوف تتعامل مع أي انتهاكات باستئناف القصف الجوي لأي تحركات عدوانية تعيق هذه الجهود الإنسانية “.