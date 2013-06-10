قنديل: مصر تساند التنمية بدول حوض النيل وفقا لاتفاقية 59 بشرط عدم الضرر

كتب : سهيلة حامد منذ 22 دقيقة

الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء

أكد رئيس الوزراء، هشام قنديل، في كلمته أمام مجلس الشورى بشأن استراتيجية الحكومة تجاه سد النهضة الإثيوبي، أن مصر ومن خلال مبادرة حوض النيل واتفاقية 59 تساند التنمية في دول حوض النيل بمبدأ عدم الضرر والمنفعة المشتركة.

وأضاف قنديل، أن مبادرة حوض النيل سارت في مسارين؛ الأول هو التوصل إلى مشروعات من الجميع دون ضرر يلحق بأحد، والمسار الآخر هو التفاوض في إطار قانوني ينظم العلاقة في دول حوض النيل.

كما أوضح أن مصر وافقت من قبل على إنشاء سدود في السودان حسب اتفاقية 1959، والإعلان عن سد النهضة كمشروع إثيوبي تم بصورة أحادية، مشيرا إلى أن إثيوبيا مضت في مشروع بناء السد دون تشاور مما أثار حفيظة كل من مصر والسودان.

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