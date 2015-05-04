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محافظ السويس: الانتهاء من بناء 2016 وحدة سكنية للشباب خلال 5 أشهر

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قال اللواء العربى السروى محافظ السويس، إن الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمدينة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات بمنطقة الصفا أمام الكبانون تنتهى خلال 5 شهور تقريبا، مؤكدا على فتح الباب للتقدم سيكون بعد الانتهاء من 90% من الإنشاءات.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ يرافقه المهندس حسن كامل مستشار المحافظ للإسكان والعشوائيات وسعيد الليبيدى رئيس حى عتاقة والمهندسة منى رشوان مدير عام الإسكان للمدينة، والتى يبلغ عددها 2016 وحدة سكنية وهى المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعى، والتى تنفذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

ويضم مشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة السويس 6144 وحدة سكنية مقسمين على ثلاث مدن جديدة هى مدينة الملك بن عبد العزيز، ومدينة المستشار عدلى منصور بمنطقة الشهداء، ومدينة الشيخ خليفة بن زايد بالكبانون.

وفى الجولة تفقد المحافظ ومرافقوه عددا من الوحدات السكنية لمتابعة أعمال التشطيبات الداخلية بالوحدات من توصيل المياه والكهرباء والتأكد من نوعية وجودة السيراميك المستخدمة داخل الوحدات السكنية.

وأكد اللواء العربى السروى على الشركات المنفذة برفع مخلفات المبانى القديمة الموجودة فى مدخل مدينة الشيخ خليفة بن زايد، كذلك أكد على المسئولين عن حى عتاقة بالتنسيق مع الإسكان والطرق والنقل بتحديد واختيار المدخل الرئيسى للمدينة.

وأشار المهندس حسن كامل على أن المدينة ستشمل عدد 2 مسجد وسوق تجارى ومخبزا ودار حضانة ومدرسة لخدمة المدينة.

جانب من الجولة -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من الجولة

المحافظ بالمدينة السكنية -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ بالمدينة السكنية

محافظ السويس مع العمال -اليوم السابع -5 -2015
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محافظ السويس مع العمال

المدينة الجديدة -اليوم السابع -5 -2015
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المدينة الجديدة

المحافظ فى الجولة -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ فى الجولة

حديث عن المدينة -اليوم السابع -5 -2015
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حديث عن المدينة

العمارات السكنية الجديدة -اليوم السابع -5 -2015
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العمارات السكنية الجديدة

شكل المدن الجديدة -اليوم السابع -5 -2015
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شكل المدن الجديدة

المحافظ داخل أحد الوحدات -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ داخل أحد الوحدات

أعمال الإنشاء -اليوم السابع -5 -2015
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أعمال الإنشاء

حديث مع العمال -اليوم السابع -5 -2015
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حديث مع العمال

حديث عن فنيات العمل -اليوم السابع -5 -2015
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حديث عن فنيات العمل

المحافظ والمهندس حسن كامل -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ والمهندس حسن كامل

حديث عن بعض الأعمال بالعمارات السكنية الجديدة -اليوم السابع -5 -2015
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حديث عن بعض الأعمال بالعمارات السكنية الجديدة


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