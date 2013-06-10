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قنديل: سد النهضة لن يضر بمصر والسودان.. ولا يوجد معلومات كافية عنه

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قنديل: سد النهضة لن يضر بمصر والسودان.. ولا يوجد معلومات كافية عنه قنديل: سد النهضة لن يضر بمصر والسودان.. ولا يوجد معلومات كافية عنه
إثيوبيا حولت مجرى النيل الأزرق قبل تقرير "اللجنة الثلاثية"

كتب : سهيلة حامد منذ 18 دقيقة

هشام قنديل

قال رئيس الوزراء، هشام قنديل، إن سد النهضة لن يضر بمصر والسودان ولن ينتقص من ماء النيل بالنسبة لهم.

وأشار قنديل، في كلمته أمام مجلس الشورى بشأن استراتيجية تجاه سد النهضة الإثيوبي، أن المعلومات المتوافرة عن هذا السد غير كافية ولا تتناسب مع الدراسات اللازمة بهذا المنشأ وهذه الأهمية والتأثير.

وأضاف قنديل، أن تقرير اللجنة الثلاثية أقر بقصور وعدم كفاية الدراسات الإثيوبية اللازمة لبناء سد النهضة الإثيوبي، وتابع قائلا إن إثيوبيا قامت بخطوة استباقية وحولت مجرى النيل الأزرق قبل صدور تقرير اللجنة الثلاثية بأيام قليلة.

وأكد رئيس الوزراء أن سد النهضة هو تحدٍ عملي كبير لمصر، وغير قابل لأي نوع من المساومة أو التنازل.

مشددا على ضرورة المواءمة بين تفهم احتياجات التنمية لدول حوض النيل وعدم الإخلال باحتياجاتنا من المياه.

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