الضابط المتهم بقتل والده وزوجته بكفر الشيخ استخدم سلاح ميرى ادعى سرقته

قرر رياض الشافعى رئيس نيابة الرياض تحت إشراف المستشار محمد الحلو المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، تجديد حبس عصام عابدين الضابط المحال للاحتياط المتهم بقتل والده وزوجة والده وإصابة شقيقيه بطلقات نارية.

وأثبتت تحريات المقدم هيثم الهياتمى رئيس مباحث الرياض ومعاونيه النقباء محمد عبد النبى وطارق، أن السلاح المستخدم هو السلاح الميرى الخاص بالضابط، والذى بلغ بسرقته منذ عامين ببلاغ حمل رقم 515 إدارى الرياض والذى قال فيه إن هناك ثلاثة أشخاص خرجوا عليه لا يعرفهم واستولوا على سلاحه الميرى وكان محتفظا به واستخدمه فى الجريمة التى ارتكبها.

كما أكدت التحريات أن الضابط أطلق أعيرة نارية على زوجه أبيه أولًا ثم على والده وعلى شقيقته هبة التى تتواجد بمستشفى المنصورة الجامعى وحالتها سيئة وإيهاب الذى يرقد بمستشفى كفر الشيخ العام وحالته مستقرة.