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فرض كردون أمنى لمنع اشتباكات بين الأهالى بعد قتل طالب لزميله فى المحلة

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فرض كردون أمنى لمنع اشتباكات بين الأهالى بعد قتل طالب لزميله فى المحلة فرض كردون أمنى لمنع اشتباكات بين الأهالى بعد قتل طالب لزميله فى المحلة
شهد مركز المحلة جريمة قتل كادت أن تتحول إلى كارثة بين قريتى ميت السراج ومحلة القصب إثر قيام طالب من قرية محلة القصب بطعن طالب آخر من قرية ميت السراج لخلافات سابقة بينهما ترجع للعام الماضى.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وكادت أن تحدث كارثة واشتباكات بين القريتين وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا أثناء تشييع جثمان القتيل.

ترجع تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بنشوب مشاجرة بين شخصين على الحدود الفاصلة بين قريتى ميت السراج ومحلة القصب مركز المحلة ومصرع أحد أطراف المشاجرة.

على الفور انتقل رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعميد على صديق مأمور مركز المحلة والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود وضباط مباحث مركز المحلة وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين أحمد إبراهيم متولى 18 سنة طالب مقيم قرية محلة القصب (طرف أول) وبين رائد السيد عبد اللطيف مرسى 18 سنة طالب مقيم قرية ميت السراج قام على أثرها الأول بمغافلة صاحب مقهى فى زمام القرية ويدعى السعيد شرارة وسرقة سكين من المقهى وطعن المجنى عليه وأصابه بجرح نافذ بالبطن ولفظ أنفاسه فور وصوله لمستشفى المحلة العام مما أثار حفيظة أهالى القريتين وكادت أن تحدث كارثة وتدخلت الأجهزة الأمنية وتم فرض كردون أمنى بين القريتين، وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة وشيع أهالى القتيل جثمانه وسط استنفار أمنى بالقرية ووضع قوات الأمن فى حالة تأهب بين القريتين.

تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى الميعاد.

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مصر 365