بالفيديو.. مقطع “مقزز” جديد لسيدة المطار: “أنا شوارعية وهاردحلكم”

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو جديد لياسمين النرش التى اشتهرت إعلاميا باسم “سيدة المطار”، بعد اعتدائها على أحد ضباط المطار.

تظهر ياسمين فى الفيديو وهى تمسح الماء من الأرض، والذى كانت قد رمته على الضابط، وفى تلك الأثناء تتفوه بألفاظ خارجة مفادها أنها ستهدم المطار و”تقضى حاجتها عليه”، إن لم يتم السماح لها بالصعود للطائرة ومقابلة ابنتها، ومما قالته:”أنا شوارعية وممكن أردحلكم..سيبك من المنظر”.

وتظهر النرش مجددا وهى تعتدى على الضابط وتهدده، إن لم يتم الإفراج عنها بأسرع وقت، علما بأن الشرطة عثرت معها على كمية كبيرة من المخدرات.