أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس الفرنسى هولاند يغادر الدوحة متوجها إلى السعودية

Google+ Print
الرئيس الفرنسى هولاند يغادر الدوحة متوجها إلى السعودية الرئيس الفرنسى هولاند يغادر الدوحة متوجها إلى السعودية
أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند على الثقة و المصداقية التى تحظى بها فرنسا بين شركائها فى المنطقة مما أتاح ابرام عقود هامة لبيع مقاتلات "رافال" لمصر و الهند و قطر و ربما لدول أخرى فى المستقبل.

جاء ذلك فى تصريح للرئيس أولاند قبيل مغادرته الدوحة التى حضر بها مراسم توقيع اتفاقية لبيع ٢٤ طائرة "رفال" الى قطر، متوجها إلى لحضور قمة مجلس التعاون الخليجى التى يحل عليها ضيف شرف فى خطوة هى الاولى لرئيس دولة غربية.

وفيما يتعلق بالصراعات فى الشرق الأوسط، أكد الرئيس أولاند ان بلاده تعمل على إيجاد حلول سياسية وعلى دعم عمليات عسكرية عند الاقتضاء وقال بشأن الازمة السورية "نسعى لإطلاق عملية انتقالية لا تشمل الرئيس بشار الأسد بل جزءا من النظام بمشاركة كل أطراف المعارضة".

اما فى العراق، فأكد الرئيس الفرنسى أن بلاده تشارك فى التحالف الدولى لمكافحة الارهاب فى الاراضى العراقية كما تساهم فى الجهود الدبلوماسية للتوصل الى اتفاق بشأن الملف النووى الإيرانى يشكل ضمانة حقيقة لعدم حصول طهران على السلاح النووي.

و اضاف انه لكل تلك الأسباب نالت فرنسا شرف حضور قمة مجلس التعاون الخليجى التى ستعقد غدا بالرياض و هو ما يعكس الصداقة المشتركة، كما يعد دليلا ان فرنسا ينظر اليها كقوة للسلام تساند عند الحاجة حلافاؤها و اصدقائها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية