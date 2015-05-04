الرئيس الفرنسى هولاند يغادر الدوحة متوجها إلى السعودية

أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند على الثقة و المصداقية التى تحظى بها فرنسا بين شركائها فى المنطقة مما أتاح ابرام عقود هامة لبيع مقاتلات "رافال" لمصر و الهند و قطر و ربما لدول أخرى فى المستقبل.

جاء ذلك فى تصريح للرئيس أولاند قبيل مغادرته الدوحة التى حضر بها مراسم توقيع اتفاقية لبيع ٢٤ طائرة "رفال" الى قطر، متوجها إلى السعودية لحضور قمة مجلس التعاون الخليجى التى يحل عليها ضيف شرف فى خطوة هى الاولى لرئيس دولة غربية.

وفيما يتعلق بالصراعات فى الشرق الأوسط، أكد الرئيس أولاند ان بلاده تعمل على إيجاد حلول سياسية وعلى دعم عمليات عسكرية عند الاقتضاء وقال بشأن الازمة السورية "نسعى لإطلاق عملية انتقالية لا تشمل الرئيس بشار الأسد بل جزءا من النظام بمشاركة كل أطراف المعارضة".

اما فى العراق، فأكد الرئيس الفرنسى أن بلاده تشارك فى التحالف الدولى لمكافحة الارهاب فى الاراضى العراقية كما تساهم فى الجهود الدبلوماسية للتوصل الى اتفاق بشأن الملف النووى الإيرانى يشكل ضمانة حقيقة لعدم حصول طهران على السلاح النووي.

و اضاف انه لكل تلك الأسباب نالت فرنسا شرف حضور قمة مجلس التعاون الخليجى التى ستعقد غدا بالرياض و هو ما يعكس الصداقة المشتركة، كما يعد دليلا ان فرنسا ينظر اليها كقوة للسلام تساند عند الحاجة حلافاؤها و اصدقائها.

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