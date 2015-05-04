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جون كيرى يزور الرياض الأربعاء المقبل لعقد محادثات مع قادة المملكة

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جون كيرى يزور الرياض الأربعاء المقبل لعقد محادثات مع قادة المملكة جون كيرى يزور الرياض الأربعاء المقبل لعقد محادثات مع قادة المملكة
يزور وزير الخارجية الأمريكى جون كيري، المملكة العربية ، بعد غد الأربعاء، حيث سيجرى نقاشات ومحادثات مع قادة من السعودية على مدار يومين.

وذكرت "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، أن كيرى يخطط لعقد محادثات متتابعة مع مسئولين سعوديين وخليجيين فى العاصمة الفرنسية باريس، بعد تلك الزيارة.

جدير بالذكر أن جون كيرى قام اليوم بزيارة النصب التذكارى لضحايا تفجير السفارة الأمريكية فى كينيا عام 1998، كما قدم التعازى لأسر وأصدقاء الـ148 شخصا الذين قتلوا فى إحدى الجامعات الكينية الشهر الماضي.
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