تعديلات لائحة الوفد تشمل تغيير اسم الحزب لـ"الوفد المصرى"

كشف الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد عن أهم التعديلات على لائحة الحزب والتى سيتم عرضها خلال اجتماع الهيئة العليا ورؤساء اللجان المختلفة بالمحافظات غدا الثلاثاء، بمقر الحزب الرئيسى بالدقى والتى جاء أبرزها تغيير اسم حزب الوفد من "الوفد الجديد" إلى "الوفد المصرى" هذا إلى جانب زيادة عدد مقاعد الشباب فى الهيئة العليا للحزب من حيث زيادة 5 مقاعد فى الهيئة العليا لا يقل عمرهم عن 35 عاما عند يوم الانتخاب، إلى جانب 5 أعضاء آخرين كسكرتارية مساعدين للهيئة الوفدية وبالتالى يكون للشباب 10 مقاعد فى الهيئة العليا.

وأضاف البدوى لــ"اليوم السابع"، أن من ضمن التعديلات تشكيل لجنة للتنظيم فى كل محافظة وهى اللجنة المسئولة عن الفصل فى الشكاوى بين الأعضاء حيث كانت هناك لجنة مركزية واحدة فى محافظة القاهرة تفصل فى كل الشكاوى القادمة من المحافظات المختلفة حيث وصلت عضوية حزب الوفد إلى ما يزيد على 300 ألف عضو هذا إلى جانب أنه كان يشترط توقيع رئيس الحزب على أى عضوية جديدة إما من خلال لجنة التنظيم فى كل محافظة فإنه من الممكن أن توافق على أى عضوية جديدة دون توقيع رئيس الحزب.

وقال البدوى إن هذه التعديلات تم مناقشتها من قبل من خلال أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذى إلى جانب عرضها على الاتحاد الشبابى الوفدى يوم الجمعة الماضى.

من جهة أخرى، أكد البدوى أن الحزب كان له مواقف مشرفة ضد الأنظمة السابقة، مؤكداً أن رئيس الحزب قال إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فقد شرعيته فى مؤتمر صحفى يوم 1 فبراير 2015 أى قبل تنحيه، وكان له مواقف ضد نظام الإخوان ففى 30 يونيو خرج رئيس الوفد وقال إن المصريين هم الذين مانحوا الشرعية وسالبوها والرئيس مرسى فقد شرعيته.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد مع أعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان المختلفة بالمحافظات المختلفة غدا الثلاثاء بمقر الحزب الرئيسى بالدقى.