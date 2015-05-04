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مصدر بالكهرباء: روسيا والصين وكوريا يتسابقون على تنفيذ محطة الضبعة

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مصدر بالكهرباء: روسيا والصين وكوريا يتسابقون على تنفيذ محطة الضبعة مصدر بالكهرباء: روسيا والصين وكوريا يتسابقون على تنفيذ محطة الضبعة
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تقارن حاليًا بين 3 عروض من روسيا والصين وكوريا وجميعهم يتسابقون لتنفيذ المحطة النووية بالضبعة، مؤكدًا أنه من المتوقع الاستقرار على الدولة المنفذة للمشروع بعد مراجعة الشروط الفنية والمالية وطرق التمويل الخاصة بالمشروع نهاية العام الجارى.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك دولا جديدة ترغب فى تنفيذ المحطة النووية فى مصر بعد إثبات المصرية جديتها فى هذا المشروع، مؤكدًا أن هناك عدة دول كبرى تقدمت بطلب عرضت فيه رغبتها فى تنفيذ المشروع.

وتابع المصدر، أن الدول الثلاثة المتقدمة بشكل رسمى "روسيا والصين وكوريا" بدأوا فى تدريب العشرات من الكوادر المصرية فى بلادهم لرفع قدراتهم وخبراتهم فى مجال الطاقة النووية وكيفية التعامل مع التكنولوجيا النووية.

وكشف المصدر، أن أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات، كاشفا أن الدولة تستهدف إنشاء محطتين فى المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن العرض الروسى لإقامة المحطة النووية يتميز عن باقى الدول بعدة مميزات لصالح مصر ولخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

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مصر 365

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