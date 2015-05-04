اقرأ حصاد القراء وأخبارهم على "Whatsapp Youm7"

حظيت خدمة "Whatsapp Youm7" التى أطلقها موقع "اليوم السابع" منذ يومين، بإقبال كبير من قراء الموقع ومتابعيه، حيث استقبلت الخدمة ما يزيد على 10 آلاف رسالة جاءت معظمها تهنئة لطاقم تحرير "اليوم السابع" على الخدمة، وشكر على الجهد المبذول لتقديمها، وإتاحة الفرصة أمام القراء للتفاعل مع الأحداث، ومساهمتهم فى تحرير الأخبار وتنمية فكرة صحافة المواطن.

وبعد النجاح اللافت ، يقدم "اليوم السابع" حصاد "Whatsapp Youm7" وأخبار جماهير الموقع لحظة بلحظة..

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- خدمة "واتس آب اليوم السابع" تواصل نجاحها فى ثانى أيام انطلاقها.. 10 آلاف رسالة فى أقل من 48 ساعة.. وتجارة المخدرات والأبراج المخالفة والتعدى على الأراضى والسير عكس الاتجاه أبرز الشكاوى

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- اليوم.. انطلاق خدمة "واتس آب- Youm7".. تتيح للقراء خدمة التواصل مع "اليوم السابع" فى إرسال الصور والأخبار والشكاوى والفيديوهات والمقالات والتعليقات من أى مكان وعلى مدار 24 ساعة

خدمة "Whatsapp Youm7"، تتيح للقراء التواصل السريع مع طاقم تحرير "اليوم السابع" والمشاركة فى كتابة الأخبار وطرح القضايا والمشكلات التى تهم القراء بشكل أسرع وأكثر تفاعلاً، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى أو الرأى والتعليق السريع عبر "واتس آب" لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة. كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق اليوم السابع تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاعًا من المواطنين أو للكشف عن نقص فى الخدمات، ويستطيع القراء الأعزاء أيضًا، أن ينشروا الصور والفيديوهات والأخبار والاستغاثات بأسمائهم، سواء كانوا فى الشارع، أو وسائل المواصلات، أو كانوا شهود عيان على حادث ما، أو رصدوا شيئًا إيجابيًا أو سلبيًا أرادوا نشره للجميع، على مدار الساعة.

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