خلى بالك المنشطات سلاح ذو حدين ممكن تدمرك أو تقويك.. اعرف إزاى

كثير ما نسمع عن المنشطات، والتى يتناولها الكثيرون دون استشارة طبية، على الرغم من أنها أدوية ولابد أن تستخدم تحت إشراف طبى، وكثيرا ما يلجأ الرياضيون لتناول هذه المنشطات.

ويوضح الدكتور شريف عزمى رزق الله استشارى التغذية وعلاج الألم بمعهد ناصر أن عددا كبيرا من الرياضيين يلجأون إلى تناول المنشطات، لأنها تعمل على تنبيه الجسم وتنشيطه بدنيا وعقليا، وتعمل على زيادة قوه البنيان وحجم العضلات وتحسين قدره الدم على حمل الأكسجين وتقليل الشعور بالتعب والإرهاق من آثار التحميل العالى أثناء التمرين، أما بالنسبه للجانب العقلى فترفع حالة العدوانية والمنافسة لدى اللاعب.

يضيف د. شريف عزمى رزق الله أن هناك أنواع كثيرة جدا من المنشطات، منها ما يؤخذ عن طريق الفم أو بالحقن أو ما يؤخذ لخفض الوزن ومنها لتحسين الأداء الرياضى وزياده حجم العضلات وأكثرها انتشارا واستخدما من بين جميع المنشطات تلك التى تؤخذ لزيادة حجم العضلات وتتكون فى الحقيقه من مشتقات هرمون الذكورة التستيرون الطبيعى وذلك لمحاكاة دوره الطبيعى بالجسم حيث يساعد على تكوين البروتين ويسمح بتخزينه فى العضلات بكميات كبيره مما يؤدى إلى تكوين العضلات فى وقت أقل من المعتاد بالإضافه إلى أنه يقوم بتحسين وتجديد الخلايا، فيؤدى إلى شفاء الجروح أو الكدمات بسرعه أكبر.

ويتابع أنه بالنسبة للأدوية المنشطة التى تحتوى على الستيرويدات تعد من أكثر الهرمونات سلبية وخاصة عندما تستخدم من قبل صغار السن حيث تؤدى إلى ما يعرف بتقدم العمر العظمى وقصر القامة والبلوغ المبكر إضافة إلى ضمور الخصية والعانة والعقم وضغط الدم وحب الشباب وتأثيرها على الكبد وغير ذلك. كما أن هناك مضاعفات قد تظهر خاصة عند استخدام التستيرويدات المقلدة وهى منتشرة بشكل كبير، لذلك يؤكد د عزمى على خطورة تناول المنشطات دون إشراف طبى.