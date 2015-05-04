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لو طفلك سخن اعرفى إزاى تقيسى درجة حرارته صح؟

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لو طفلك سخن اعرفى إزاى تقيسى درجة حرارته صح؟ لو طفلك سخن اعرفى إزاى تقيسى درجة حرارته صح؟
ارتفاع درجة حرارة الطفل من المشاكل التى تعانى منها الأمهات، وفى بعض الأحيان قد تجهل الأم طريقة التعامل الصحيحة مع طفلها عند تعرضه لهذه المشكلة.

حول هذا تقول الدكتورة منال عبد السيد عبد المجيد أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة إن ارتفاع درجة الحرارة عن المعدل الطبيعى، من 36 ونصف إلى 37 ونصف درجة مئوية، أمر شائع عند الأطفال ويسمى بالحمى، التى تعتبر وسيلة من وسائل الدفاع ضد الميكروبات، لافتا أن درجات الحرارة تنقسم إلى عدة أنواع منها بسيطة ومتوسطة وأخرى شديدة.

تتابع د. منال أن بالنسبة لدرجات الحرارة البسيطة فهى تبدأ من 37 حتى 38 ونصف درجة مئوية، ودرجات الحرارة المتوسطة ما بين 38 حتى 39 ونصف، والحرارة الشديدة من 39 ونصف حتى 41 درجة مئوية.

تشير أنه من أسباب درجة الحرارة المرتفعة، عدوى بسيطة كالتهاب الحلق واللوزتين والأذن الوسطى أو الشعب الهوائية، والعدوى الشديدة كالالتهاب السحائى أو الرئوى، لافتة أنه قد ترتفع درجة حرارة الجسم بعد التطعيمات.

توضح أستاذ طب الأطفال الطرق الصحيحة لقياس درجة الحرارة، من خلال قياس الحرارة الرقمى ووضعه تحت الإبط لمدة دقيقة فى الأطفال أقل من 5 سنوات، فتكون الحرارة الطبيعية 36 ونصف درجة مئوية مع زيادة نصف درجة فقط، أما بالنسبة لوضعه فى الفم للأطفال أكبر من 5 سنوات، تكون الدرجة الطبيعية 37، أما بالنسبة لميزان الحرارة الشريطى الذى يوضع على الجبين فهو غير دقيق لأنه يقيس حرارة الجلد وليس الجسم من الداخل.

تستكمل فى حديثها قائلة:"ميزان الحرارة الطبلى الذي يقيس درجة الأذن لمدة ثانية دقيق لكنة غالى الثمن، والميزان الزئبقى لا يستخدم الآن، موضحة أنه يجب قياس درجة الحرارة عن طريق فتحة الشرج للأطفال لتجنب جرحه.

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مصر 365