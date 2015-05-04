استشارى تغذية: شرب المياه الغازية مرة فى اليوم غير مضر

حذر الدكتور إبراهيم محمد، استشارى التغذية، من الإكثار من المشروبات المعلبة فى اليوم الواحد مثل المياه الغازية والعصائر المعلبة، حتى لا يصاب الشخص بضرر.

وأضاف الدكتور إبراهيم محمد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "ست الحسن"، تقديم شريهان أبو الحسن على قناة "أون تى فى"، أن الإسراف فى تناول المشروبات المعلبة هو المُضر بالصحة وليس التناول وهو ما يسرى على أى شىء من المشروبات والمأكولات، مؤكدًا أن علب العصائر تستخدم مرة واحدة فقط فى اليوم، أما العصير "الفرش" فيشرب يوميًا بشكل عادى لتجنب أمراض مزمنة.

وحول أضرار من المياه الغازية، قال الدكتور إبراهيم محمد، استشارى التغذية، إن أبرزها حدوث سمنة مفرطة خاصة فى مرحلة المراهقة، بالإضافة إلى التعرض لمرض السكر، وحذر من عدم ممارسة نشاط رياضى لطلاب المدارس ما يقلل من فاعلية ماكينة الحرق.

كما حذر من تناول الرجال الذين يعودون متأخرين لمنازلهم لوجبات عشاء دسمة كالأرز والمكرونة، والنوم عقب انتهاء الطعام ، وبشرهم بالإصابة بالسكر.

وأوضح استشارى التغذية، أن الفركتوز سكر طبيعى هو سكر الفاكهة موجود فى كل المواد الطبيعية ولا يوجد أى أضرار منه على الأضرار عكس سكر قصب السكر.