الحكم فى طعن 123 إخوانيًا على حبسهم في قضايا شغب بكفر الشيخ أول يونيو

قررت محكمة النقض؛ حجز طعن 123 متهما من الإخوان على حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة الصادر في 18 مايو العام الماضي بمعاقبتهم بالسجن لمدة 10 سنوات،وغرامة ألف جنية لكل منهم ،ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات وبمعاقبة 6 متهما بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه لكل منهم، لإتهامهم بإثارة الشغب والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بكفر الشيخ بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة.في 16 أغسطس 2013 للنطق بالحكم بجلسة 1يونيو القادم .

صدر القرار برئاسة المستشار رضا القاضي، وعضوية المستشارين محمد عيد محجوب وعاطف خليل والنجار توفيق وأحمد القاياتي ومدحت دغيم وعبد الحميد دياب وهاني صبحي ومحمد أنيس وزكريا أبو الفتوح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد .

بدأت الجلسة التاسعة صباح أمس، وتلا المستشار المكرر ملخصا لوقائع القضية منذ حدوثها حتى الطعن أمام النقض ، ثم أوصى رئيس نيابة النقض بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى ، بعدها استمعت المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع المكونه من 10 متهمين والذين أكدوا بأن حكم الجنايات شابهة العديد من العوار منها الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والخطا فى القانون والإخلال بحق الدفاع .

وأكد المحامى محرم أحمد بان المتهمين يضمون أكبر طبيب متخصص فى أمراض القلب وكذلك الطالب الاول على الجمهورية وهو يدرس حاليا الطب ، بالإضافة إلى أساتذة جامعة ومدرسين .

وقال بأن المتهمين لم يقتحموا قسم الشرطة ولم يحتلوا الاستاد ، وأن الحكم بنى على محاضر وتحريات الشرطة فقط ، والدليل على ذلك أن دائرة اخرى قد اعطت براءة لبعض المتهمين من نفس المجموعه ، كما أن دائرة اخرى اعطت براءة لمتهم قد صدر حكم ضده غيابيا فى نفس القضية وتم القبض عليه واعيدت محاكمته وتم تبراته .

وتساءل كيف تتم محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة رغم أن الواقعة حدثت فى كفر الشيخ ودفع بعدم اختصاص المحكمة، ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة .

كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، من بينهم رئيس معهد الكبد بكفر الشيخ، وخبيرة بوزارة العدل، ومهندس يعمل فى مجال الطيران، وطبيب أمراض نساء وتوليد ونجله الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير مدرسة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الإنضمام لجماعة إرهابية، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتجمهر، والشروع فى احتلال أبنية عامة منها استاد كفر الشيخ، ومبنى مركز شرطة كفر الشيخ.