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الزراعة” تدفع بسيارات محملة من منتجاتها إلى الفيوم لمساعدة المواطنين ضد الغلاء”

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الزراعة” تدفع بسيارات محملة من منتجاتها إلى الفيوم لمساعدة المواطنين ضد الغلاء” الزراعة” تدفع بسيارات محملة من منتجاتها إلى الفيوم لمساعدة المواطنين ضد الغلاء”

الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة

دفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم بعدد من السيارات المجهزة من قطاع الإنتاج ومنتجات الوزارة، محملة باللحوم البلدية والدواجن والبقوليات والمنتجات المختلفة إلى محافظة الفيوم.

وتعمل السيارات كمنافذ متنقلة بعدد من قرى المحافظة، بمراكز طامية وإطسا وابشواي ومدينة الفيوم، للبيع المباشر للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة من 15 الى 25%، وذلك حرصاً من وزارة الزراعة على التيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهل المستهلك، وحمايته من الاحكتار.

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة ضبط الأسواق لمواجهة الغلاء، والتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، وخاصة محدودي الدخل، مشيراً أنه يتم دعم كافة المنافذ التابعة لوزارة الزراعة الثابتة والمتنقلة بكافة منتجات الوزارة بأسعار مخفضة لتحقيق ذلك.

وأشار هلال، أن تلك الخطوة سيتم العمل على تعميمها بالمحافظات المختلفة، خاصة وأنه تم إعداد خطة لمواجهة الغلاء وتوفير السلع قبل شهر رمضان المبارك، وأنه سيتم التركيز على المناطق الشعبية والنائية والفقيرة، لدعم سكانها وتوفير السلع الغذائية المختلفة لهم بأسعار مناسبة.

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