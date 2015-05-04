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رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يعقد اجتماع تشاوري مع شركات تداول الفحم بالسويس

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رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يعقد اجتماع تشاوري مع شركات تداول الفحم بالسويس رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يعقد اجتماع تشاوري مع شركات تداول الفحم بالسويس

عبد الرحيم مصطفى

أقامت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الإثنين بمقر الهيئة بمحافظة السويس اجتماع تشاوري مع الشركات المقدمة بطلبات لتداول و تخزين الفحم بموانئ الهيئة برئاسة اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس مجلس إدارة الهيئة لمناقشة تطبيق معايير و اشتراطات تداول و تخزين الفحم بموانى الهيئة طبقا للاشتراطات الجديدة الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.

من جانبه صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن عقب صدور المعايير والاشتراطات الجديدة من رئاسة مجلس الوزراء تم دعوة الشركات المتقدمة بطلبات للقيام بأعمال تداول وتخزين الفحم بموانئ الهيئة لإعادة دراسة تقييم الأثر البيئي للتطابق مع الاشتراطات الجديدة وتعديل الاشتراطات والنظم للتطابق معها وتعيين رصيف للتداول وحجم ونوع المعدات وخطوط سير الفحم والعمل على تحديد واجبات كافة أطراف عملية النقل والتداول والتخزين بالميناء وكذا تحديد أماكن تخزين الفحم بشكل إجمالي فى الميناء بسعة مناسبة لمعدلات وصول الفحم.

وفي سياق آخر تقوم الهيئة بالعمل على تحديد رصيف مخصص لتداول الفحم باستخدام أحدث المعدات وتعيين منطقة مجمعة للتخزين داخل الفحم لتوفير نظم الأمن والسلامة المهنية والبيئية مع الالتزام بالاشتراطات البيئة وألا يزيد مدة التخزين داخل مخازن الموانئ عن شهر من بداية التخزين.

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