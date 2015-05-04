تاجيل قضية البياضية لـ6 سبتمبر لاستكمال طلبات الدفاع

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بدارالقضاء العالى برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، وعضوية المستشارين عبد العال سلامة، ومحمد محمود، تأجيل محاكمة وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، وآخرين فى قضية محمية جزيرة البياضية، واتهامهم ببيع جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر، التى تبلغ مساحتها 36 فداناً، لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، لجلسة 6 سبتمبر لاستكمال طلبات الدفاع .

وكانت النيابة وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم (هارب) رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد العضو المنتدب للشركة، تهما بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أراضٍ مساحتها 36 فدانا، ما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.