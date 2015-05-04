راشد أحمد بن فهد: 2 في الألف نسبة الإمارات في حجم الانبعاثات العالمية

كشف معالي الدكتور، راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة، أن دولة الإمارات لا تعتبر من الدول المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، التي أصبحت ظاهرة عالمية تشكل خطراً على الحياة البيئية، ومصدر قلق لدول العالم، ويقول بن فهد: «الإمارات ليست من الدول المسببة للاحتباس الحراري، ولكننا نتأثر سلباً كغيرنا بهذه الظاهرة».

وأضاف معالي وزير البيئة أن دولة الإمارات لا تعتبر من الدول المؤثرة كثيراً في جودة الهواء، ولا تشكل إلا نسبة 2 في الألف من حجم الانبعاثات العالمية، أما بالنسبة للغبار والعوامل الطبيعية التي تتأثر بها الدولة، فيقول: «لا علاقة مباشرة لنا بالأمر، بل بعوامل الجو؛ فدولتنا تقع في منطقة صحراوية حارة، وتؤثر فيها عوامل كثيرة منها نقص الأمطار، واضطراب النظام الزراعي والعواصف الرملية، وارتفاع درجات الحرارة، وكلها عوامل تسهم في تغيّر المناخ».

جاء ذلك خلال مشاركة معالي راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة في مشروع #وجوه_مضيئة، الذي أطلقته جريدة البيان عبر موقعها الالكتروني في السادس من ابريل الماضي وتحشد فيه 35 شخصية إماراتية مؤثرة لتبث رسائلها عبر الانستغرام والفيس بوك وتويتر، لكي تحرض الناس على أن تنتهج الحفاظ على البيئة في حياتها اليومية، وتطمح إلى أن تكون أمثلة يحتذى بها. وبوسع القراء المشاركة عبر الوسم الخاص بالمشروع #وجوه_مضيئة حتى العاشر من مايو.