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حجز قضيتي الإساءة إلى رموز الدولة ونشر أفكار جماعات ارهابية للنطق بالحكم

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حجز قضيتي الإساءة إلى رموز الدولة ونشر أفكار جماعات ارهابية للنطق بالحكم حجز قضيتي الإساءة إلى رموز الدولة ونشر أفكار جماعات ارهابية للنطق بالحكم

حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري اليوم قضيتي الإساءة إلى رموز الدولة وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني لنشر أفكار جماعات ارهابية المتهم فيهما اثنين من الجنسية الإماراتية الى 18 و25 مايو الجاري للنطق بالحكم مع استمرار حبسهما.

واستمعت المحكمة اليوم في الجلسة الاولى الى دفاع المتهم بإساءة رموز الدولة في مكان عمله والذي طلب الرأفة وتخفيف العقوبة.. كما استعمت المحكمة في الجلسة الثانية لمرافعة دفاع المتهم  في إنشاء وإدارة حساب على الشبكة الالكترونية للترويج لجماعات ارهابية والسخرية والأضرار بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة ، وطالب دفاع المتهم في نهاية المرافعة ببراءة موكله من التهم المسندة اليه.

حضر الجلستين ممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.

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