بنزيمة لن يسافر مع ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس

(إفي): لن يسافر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مع ناديه ريال مدريد إلى تورينو لخوض مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام يوفنتوس الإيطالي، رغم تعافيه مؤخرا من إصابته بالتواء في الركبة، حيث فضل مدربه كارلو أنشيلوتي ادخاره لمباراة فالنسيا في الدوري الإسباني.

وعاد بنزيمة كما كان منتظرا أمس الأحد إلى التدريبات الجماعية للنادي الملكي، لكن أنشيلوتي اعتبر أن مشاركته في لقاء دوري الأبطال ستكون متعجلة، وتركه يتدرب منفردا في مدريد من أجل تحسين حالته البدنية قبل العودة للعب.

وستكون مباراة الذهاب أمام يوفنتوس هي الخامسة التي يغيب فيها بنزيمة عن الفريق الملكي، منذ إصابته في لقاء ذهاب دور الثمانية للبطولة القارية أمام أتليتكو مدريد، حيث فقد أيضا فرصة اللعب في مباراة الإياب، فضلا عن مواجهات سلتا فيجو وألميريا وسيفيليا في الدوري.

وأعلن أنشيلوتي قائمة ضمت 20 لاعبا، سيستبعد منها إثنين قبل مواجهة غد الثلاثاء، لم تتضمن الكرواتي لوكا مودريتش للإصابة والألماني سامي خضيرة بقرار فني.

وتضمنت القائمة المسافرة ظهر اليوم إلى تورينو كلا من: إيكر كاسياس، كيلور نافاس، فرناندو باتشيكو، داني كارفاجال، ألفارو أربيلوا، رافاييل فاران، بيبي، فابيو كوينتراو، مارسيلو، ناتشو فرنانديز، سيرجيو راموس، لوكاس سيلفا، توني كروس، أسيير إياراميندي، إيسكو، جيمس رودريجيز، جاريث بيل، خيسيه رودريجيز، كريستيانو رونالدو وخافيير هرنانديز "تشيتشاريتو".

وسيخوض الريال آخر تدريباته استعدادا للقاء مساء اليوم على ملعب يوفنتوس الذي يستضيف مواجهة غد.