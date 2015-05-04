نجم بايرن السابق ينتقد هوس جوارديولا بحيازة الكرة

(إفي): انتقد قائد بايرن ميونخ السابق ستيفان إيفينبيرج هوس حيازة الكرة الذي بات مقرونا بالفريق البافاري حاليا في حقبة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، وكذلك إفراط الأخير في توجيه لاعبيه من الخط الجانبي للملعب.

وقال إيفينبيرج في مقابلة مع مجلة (كيكر) اليوم:"في الوقت الحالي باتت لدى بايرن نسبة استحواذ تبلغ ما بين 65 و70 بالمائة، ويسعى الفريق للعب بشكل هجومي بأي ثمن. عاقبة ذلك كانت سيئة في نصف نهائي 2014 سواء في مدريد أو على أرضنا"، في إشارة إلى خروج الفريق العام الماضي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد نظيره ريال مدريد.

وبحسب إيفينبيرج ، هناك حالات من الضروري فيها تعديل الخطط الفنية، مذكرا بأن المدرب الأسبق أوتمار هيتسفيلد لم يكن يجد غضاضة في اتباع خطط دفاعية في مباريات كبرى.

وكان إيفينبيرج هو قائد الفريق الذي توج مع هيتسفيلد بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2001.

كما لا يبدي لاعب الوسط السابق رضاه عن وجود جوارديولا بشكل دائم بجوار الخط، محاولا توجيه لاعبيه.

وأوضح "عليك أن تثق بلاعبيك، الذين يستعدون خططيا على مدار أيام للمباريات. كما أن جوارديولا على الخط عادة ما يدخل في مشكلات مع الحكم الرابع، الأمر الذي يظهر الضغط الذي يتسبب فيه".

وقبل مواجهة برشلونة المرتقبة في نصف نهائي هذا العام من دوري الأبطال، يرى إيفينبيرج أن الفريق الكاتالوني هو الأقرب للتأهل ويعتقد أن حظوظ بايرن في التتويج لا تزيد على 40% مقابل 60% لمنافسه.

ويرى إيفينبيرج أن هذه المواجهة ستكون هي "الامتحان" لكفاءة جوارديولا ومفهومه عن كرة القدم.

لكن إيفينبيرج لا يعتقد أن جوارديولا قد يرحل في حالة الهزيمة، وألا ينهي تعاقده الذي ينتهي في 2016.