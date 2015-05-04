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#تشيلسي_الاستثنائي - مورينيو يشرح: درس كريستال بالاس يكشف لماذا نحن الأبطال

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#تشيلسي_الاستثنائي - مورينيو يشرح: درس كريستال بالاس يكشف لماذا نحن الأبطال #تشيلسي_الاستثنائي - مورينيو يشرح: درس كريستال بالاس يكشف لماذا نحن الأبطال

"لم تكن مباراة تشيلسي أمام كريستال بالاس للاحتفال بل للفوز".. هكذا يوضح جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي كيف جعل فريقه بطلا للدوري الإنجليزي.

تشيلسي توج بطلا للدوري للمرة الخامسة في تاريخه والرابعة منذ تغيرت المسابقة لشكلها الحالي والثالثة في سجل البلوز مع مورينيو. وذلك بعد الفوز 1-0 على كريستال بالاس في ستامفورد بريدج.

خلال اللقاء لعب مورينيو مباراة دفاعية، سحب خلالها ويليان وإدين أزار وخوان كوادرادو لإشراك أسماء صاحبة قدرات دفاعية مثل كورت زوما وفيليبي لويس وجون أوبي ميكيل.

لماذا لم يهاجم مورينيو؟ لماذا لم يمتع جماهيره في ليلة الاحتفال باللقب؟

يجيب الاستثنائي "لأنها مباراة للفوز وليست للاحتفال".

ويوضح مورينيو "كريستال بالاس في البداية واجهنا بخطة تعتمد على الاستحواذ فلم منحنهم الفرصة وضغطنا مبكرا لإفساد بناء هجماتهم".

وأكمل "ثم لعبوا على المرتدات. فسيطرنا على الأمر تماما بزيادة جون أوبي ميكيل جوار نمنيا ماتيتش وتغيير أماكنهما".

وتابع "لعبوا برأس حربة واحد. فتعاملنا مع الموقف".

وأردف "ثم أشركوا مهاجم ثان. فتعاملنا بالتغييرات مع الموقف أيضا وأوقفنا خططهم بنزول كورت زوما".

هكذا تعامل تشيلسي مع الموسم بأكمله. ينظر للخصم وينسق خطته بناء على ذلك. لا يقدم كرة جميلة، لكنه يقدم كرة تفوز.

ويكرر مورينيو "مباراة كريستال بالاس كانت للفوز وليست للاحتفال".

بحسب تقارير صحفية فإن مورينيو أراد في المباراة الاحتفالية إرسال رسالة واضحة للجميع. لن يختلف تشيلسي في الموسم المقبل ولن يصبح أجمل حتى أمام المنافسين الأسهل. سيظل يفوز بالقوة والخطط.

هذه الرسالة موجهة إلى رئيس النادي رومان أبراموفيتش، وللجماهير بأن هذا هو سبيل تشيلسي مع مورينيو. والأخير قادر تماما على النجاح بهذه الطريقة.

وأكد مورينيو "تعاملنا مع كل متغير لكريستال بالاس وفعلنا ذلك مع كل خصم واجهناه. لهذا نحن أبطال الدوري الإنجليزي".

وأتم "الكل يعرف أن تشيلسي يستحق التتويج. لكن البعض ينكر حتى لا يظهر بشكل سيء لأنه ليس البطل".

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