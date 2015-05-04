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#تشيلسي_الاستثنائي – جون تيري يخرج لسانه لرافايل بينيتث

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#تشيلسي_الاستثنائي – جون تيري يخرج لسانه لرافايل بينيتث #تشيلسي_الاستثنائي – جون تيري يخرج لسانه لرافايل بينيتث

لم يقاوم جون تيري قائد تشيلسي نفسه واستغل لحظة نصره لينتقد من شكك في قدراته منذ عامين رافايل بينيتث.

اللاعب المخضرم توج رسميا مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في تاريخ النادي والرابعة منذ تغير شكل المسابقة الاحترافية والثالثة مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

بعد المباراة التي شهدت تتويج تيري باللقب، صرح القائد الذي لعب كل دقيقة في موسم تشيلسي بالدوري "لقد أثبت ما أريد".

وأوضح "هناك من قال منذ عامين إني لا أستطيع لعب مباراتين في اسبوع واحد. اليوم أثبت أنه كان على خطأ. أثبت أن كل من انتقدني كان على خطأ".

تصريحات تيري كانت موجهة لرافايل بينيتث الذي قال هذا النص حين كان مدربا لتشيلسي قبل رحيله إلى نابولي الإيطالي.

تيري ودماء زرقاء

تيري لعب 35 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، والفضل في ذلك يعود جزء منه إلى أنه ضاعف فترات راحته بالاعتزال الدولي.

وصف مورينيو لاعبه بأنه قدم ربما أفضل مواسمه على الإطلاق رغم أنه بدأ حياته في تشيلسي واليوم وصل لـ34 عاما.

ويقول تيري عن اللقب: "أنا هنا منذ كنت حاملا للكرات. أدهن حوائط النادي وأرتدي الزي والقناع جالب الحظ للنادي. أنا هنا وقد فعلت كل شيء حتى أصل لما وصلت إليه".

وأتم "وأنا لازلت أحارب. وسعيد الحظ لأن حولي إدارة ولاعبين رائعين".

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