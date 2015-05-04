أنشيلوتي ضد يوفنتوس.. يواجه فريقا يكرهه وجمهور لقبه بـ ' الخنزير '

قبل مواجهته ليوفنتوس في دوري الأبطال، سلطت العديد من الصحف الإيطالية الضوء على كره كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد للفريق الإيطالي وفقا لما ذكره في سيرته الذاتية، وإطلاق الجمهور عليه لقب "خنزير" أثناء تواجده بتورينو.

يحل أنشيلوتي ضيفا على يوفنتوس يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد. يعود لمدينة تورينو التي عاش فيها أوقاتا صعبة.

"خنزير لا يعرف التدريب" هكذا كان يصف جمهور يوفنتوس أنشيلوتي أثناء قيادته للفريق من 1999 إلى 2001. فترة لم يحقق فيها إلا لقبا واحدا، كأس الإنترتوتو الأوروبية عام 1999.

وذكر أنشيلوتي في سيرته الذاتية أن هذه الإهانة لم تكن الوحيدة ضده من جمهور يوفنتوس. لم يحب أبدا الأجواء في مدينة تورينو، مر بأوقاتا صعبة للغاية.

وشدد أنشيلوتي بعد رحيله إلى ميلان عام 2001 على أن يوفنتوس سيبقى بالنسبة له خصم دائم، لم يحبه أبدا، ولن يفعل ذلك مستقبلا. فلا يستطيع نسيان الفترة الحزينة التي قضاها مدربا له.