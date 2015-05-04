أخبار عاجلة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
تخلص من شحوم المؤخرة و الفخذين مع هذه الوصفه مدة 30 يوم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أنشيلوتي ضد يوفنتوس.. يواجه فريقا يكرهه وجمهور لقبه بـ ' الخنزير '

Google+ Print
أنشيلوتي ضد يوفنتوس.. يواجه فريقا يكرهه وجمهور لقبه بـ ' الخنزير ' أنشيلوتي ضد يوفنتوس.. يواجه فريقا يكرهه وجمهور لقبه بـ ' الخنزير '

قبل مواجهته ليوفنتوس في دوري الأبطال، سلطت العديد من الصحف الإيطالية الضوء على كره كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد للفريق الإيطالي وفقا لما ذكره في سيرته الذاتية، وإطلاق الجمهور عليه لقب "خنزير" أثناء تواجده بتورينو.

يحل أنشيلوتي ضيفا على يوفنتوس يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد. يعود لمدينة تورينو التي عاش فيها أوقاتا صعبة.

"خنزير لا يعرف التدريب" هكذا كان يصف جمهور يوفنتوس أنشيلوتي أثناء قيادته للفريق من 1999 إلى 2001. فترة لم يحقق فيها إلا لقبا واحدا، كأس الإنترتوتو الأوروبية عام 1999.

وذكر أنشيلوتي في سيرته الذاتية أن هذه الإهانة لم تكن الوحيدة ضده من جمهور يوفنتوس. لم يحب أبدا الأجواء في مدينة تورينو، مر بأوقاتا صعبة للغاية.

وشدد أنشيلوتي بعد رحيله إلى ميلان عام 2001 على أن يوفنتوس سيبقى بالنسبة له خصم دائم، لم يحبه أبدا، ولن يفعل ذلك مستقبلا. فلا يستطيع نسيان الفترة الحزينة التي قضاها مدربا له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع