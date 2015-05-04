أخبار عاجلة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
تخلص من شحوم المؤخرة و الفخذين مع هذه الوصفه مدة 30 يوم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيرلو: أنشيلوتي غير حياتي ولن أعتزل قريبا

Google+ Print
بيرلو: أنشيلوتي غير حياتي ولن أعتزل قريبا بيرلو: أنشيلوتي غير حياتي ولن أعتزل قريبا

أثنى أندريا بيرلو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي بمدربه السابق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي مشيرا إلى تغير حياته الكروية بالكامل بسببه، وأكد أنه لن يعتزل الكرة قريبا.

وشدد بيرلو على قوة فريقه يوفنتوس في الموسم الحالي وقدرته على التأهل للمباراة النهائية في دوري الأبطال وحصد اللقب.

ويواجه بيرلو مع فريقه يوفنتوس تحديا صعبا في نصف نهائي دوري الأبطال حين يستضيف حامل لقب المسابقة ريال مدريد في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء. مباراة يواجه فيها مدربه السابق في نادي ميلان كارلو أنشيلوتي.

في حديث اللاعب الدولي الإيطالي لصحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) الإيطالية قال:"الأمر أشبه بإعادة اكتشاف والدك من جديد. أنشيلوتي غير حياتي، وضعني أمام الخط الدفاعي. نتشارك ذكريات لا تنسى. لدينا تاريخا رائعا معا".

وأضاف "الخبرة التي اكتسبها يوفنتوس في السنوات الماضية ساعدته كثيرا بشكل عام. المواسم الثلاثة السابقة مع أنتونيو كونتي، كنا نفتقد شيئا ما، ربما لم نكن مستعدين. لكن في العام الحالي، ثقتنا في الفوز على أي منافس تصاعدت مع اقتراب الموسم من نهايته".

وأردف "سيكون حلما أن أنهي مشواري في تورينو بالفوز بدوري الأبطال. لن أتوقف عن اللعب نهائيا، سأواصل مشواري طالما لدي القدرة والرغبة على التدرب يوميا. يوفنتوس سيكون الأخير لي في إيطاليا مهما حدث".

وأتم "الدوري الأمريكي إحدى الخيارات المتاحة، لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن. عقلي مشغول مع اليوفي، لنضع أيدينا على هذه الكأس أولا ثم نرى ماذا سيحدث".

وحقق بيرلو لقب دوري الأبطال مرتين من قبل مع ميلان تحت قيادة أنشيلوتي عامي 2003 و2007.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع