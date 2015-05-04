بيرلو: أنشيلوتي غير حياتي ولن أعتزل قريبا

أثنى أندريا بيرلو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي بمدربه السابق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي مشيرا إلى تغير حياته الكروية بالكامل بسببه، وأكد أنه لن يعتزل الكرة قريبا.

وشدد بيرلو على قوة فريقه يوفنتوس في الموسم الحالي وقدرته على التأهل للمباراة النهائية في دوري الأبطال وحصد اللقب.

ويواجه بيرلو مع فريقه يوفنتوس تحديا صعبا في نصف نهائي دوري الأبطال حين يستضيف حامل لقب المسابقة ريال مدريد في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء. مباراة يواجه فيها مدربه السابق في نادي ميلان كارلو أنشيلوتي.

في حديث اللاعب الدولي الإيطالي لصحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) الإيطالية قال:"الأمر أشبه بإعادة اكتشاف والدك من جديد. أنشيلوتي غير حياتي، وضعني أمام الخط الدفاعي. نتشارك ذكريات لا تنسى. لدينا تاريخا رائعا معا".

وأضاف "الخبرة التي اكتسبها يوفنتوس في السنوات الماضية ساعدته كثيرا بشكل عام. المواسم الثلاثة السابقة مع أنتونيو كونتي، كنا نفتقد شيئا ما، ربما لم نكن مستعدين. لكن في العام الحالي، ثقتنا في الفوز على أي منافس تصاعدت مع اقتراب الموسم من نهايته".

وأردف "سيكون حلما أن أنهي مشواري في تورينو بالفوز بدوري الأبطال. لن أتوقف عن اللعب نهائيا، سأواصل مشواري طالما لدي القدرة والرغبة على التدرب يوميا. يوفنتوس سيكون الأخير لي في إيطاليا مهما حدث".

وأتم "الدوري الأمريكي إحدى الخيارات المتاحة، لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن. عقلي مشغول مع اليوفي، لنضع أيدينا على هذه الكأس أولا ثم نرى ماذا سيحدث".

وحقق بيرلو لقب دوري الأبطال مرتين من قبل مع ميلان تحت قيادة أنشيلوتي عامي 2003 و2007.