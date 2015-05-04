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تجديد حبس رقيب شرطة متهم بإدخال مخدرات للمحبوسين 15 يوما

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تجديد حبس رقيب شرطة متهم بإدخال مخدرات للمحبوسين 15 يوما تجديد حبس رقيب شرطة متهم بإدخال مخدرات للمحبوسين 15 يوما
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، حبس رقيب الشرطة المتهم بتقاضى رشوة من أحد أقارب المحبوسين، مقابل إدخال الأقراص المخدرة له، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية، تفيد بأن رقيب الشرطة بسجن استئناف منطقة الدرب الأحمر "ا.خ"، يتقاضى مبالغ، مقابل إدخال ممنوعات للمحبوسين فألقى القبض عليه وتحرر له المحضر اللازم.

كشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن المتهم يشترك مع المحبوس "م.ح" فى إدخال الهيروين، والأقراص المخدرة له نظير أموال، وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة، فأمرت نيابة الدرب الأحمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365