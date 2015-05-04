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فلاح يتهم ممرضة بإصابة نجله بالعمى نتيجة حقنه خطأ فى المنيا

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فلاح يتهم ممرضة بإصابة نجله بالعمى نتيجة حقنه خطأ فى المنيا فلاح يتهم ممرضة بإصابة نجله بالعمى نتيجة حقنه خطأ فى المنيا
تقدم أبو النجا محمد 31 سنة فلاح من مغاغة، ببلاغ إلى مركز الشرطة يتضمن إصابة نجله فارس 6 سنوات بالعمى نتيجة قيام ممرضه بالمستشفى العام بحقنه بامبول عن طريق الخطا اثر اصابته بمغص معوى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وسرعة ضبط المشكو فى حقها.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2898 لسنة 2015 إدارى مركز شرطة مغاغة وبالعرض على النيابة، قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وتحرير مذكرة بمعرفة مستشفى مغاغة العام فى هذا الشأن وطلب المذكرة وعرضها على النيابة، بالإضافة إلى تكليف طبيب أول العيون بمستشفى مغاغة بتوقيع الكشف الطبى على المذكور والإفادة بتقرير.

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مصر 365