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علامات تدل على أن مقاسات نظارة طفلك مش مظبوطة

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علامات تدل على أن مقاسات نظارة طفلك مش مظبوطة علامات تدل على أن مقاسات نظارة طفلك مش مظبوطة
قد تظهر بعض العلامات على الطفل الذى يرتدى نظارة طبية، يتضح من خلالها أن هناك مشكلة فى عين الطفل.

يقول الدكتور أحمد الصاوى استشارى طب وجراحة العيون أن هناك بعض الأعراض التى تظهر على الطفل الذى يرتدى نظارة طبية، تدل على وجود بعض المشاكل فى عين الطفل الذى يرتدى النظارة الطبية، ففى حالة إذا كان مقاس النظارة غير دقيق سيرفض الطفل دائما ارتدائها ويخلعها، كما ستلاحظ وجود احتقان ودموع شديدة فى العين نتيجة المجهود العضلى على عضلات العين الناتج عن عدم دقة مقاس النضارة.

يتابع د. أحمد الصاوى أنه فى حالة وجود انحراف فى العين أو قيام الطفل بتقريب الأشياء أو إبعادها عن العين، فهذا دليل على أن مقاس النظارة ليس دقيقا، وبالنسبة لمن يعانون من طول النظر فيكون لديهم انحراف فى العين، موضحا أن الطفل الذى يبلغ من العمر سنتين حتى 7 سنوات، من الضرورى مراجعة مقاس النظارة كل 6 شهور، حيث تتغير مقاسات العين مع نمو الطفل.

يضيف أنه من العلامات التى تظهر على الطفل وتدل على وجود مشكلة فى النظارة، ويجب معها التوجه للطبيب، إذا لوحظ انحراف فى العين، أو ضعف شديد واحمرار مستمر بالعين، ووجود زوغان فى العين وعدم الاستقرار على شىء معين.

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مصر 365