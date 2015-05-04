واتس آب اليوم السابع: تزاحم المواطنين أمام نيابات المرور لدفع المخالفات

استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها اليوم السابع تحت عنوان "واتس آب اليوم السابع Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين شكواه من أمام نيابة مرور البساتين، وتزاحم المواطنين لأكثر من 4 ساعات، على حد قوله فى الرسالة، لدفع المخالفات، واشتكى المواطن من عدم وجود أماكن انتظار وتزاحم المواطنين.

واقترح المواطن تفعيل خدمة الاستعلام عن المخالفات داخل المرور، وعدم الذهاب إلى النيابة فى حالة عدم وجود مخالفات، والتنسيق بين المرور والنيابة، وعدم الذهاب إلى نيابة المرور إلا فى حالة وجود مخالفات".

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بعد نجاح تجريةwhatsapp youm7 اليوم السابع يطلق أول وكالة أنباء شعبية

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