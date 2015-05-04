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واتس آب اليوم السابع: تزاحم المواطنين أمام نيابات المرور لدفع المخالفات

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استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها اليوم السابع تحت عنوان "واتس آب اليوم السابع Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين شكواه من أمام نيابة مرور البساتين، وتزاحم المواطنين لأكثر من 4 ساعات، على حد قوله فى الرسالة، لدفع المخالفات، واشتكى المواطن من عدم وجود أماكن انتظار وتزاحم المواطنين.

واقترح المواطن تفعيل خدمة الاستعلام عن المخالفات داخل المرور، وعدم الذهاب إلى النيابة فى حالة عدم وجود مخالفات، والتنسيق بين المرور والنيابة، وعدم الذهاب إلى نيابة المرور إلا فى حالة وجود مخالفات".

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

- خدمة "واتس آب اليوم السابع" تواصل نجاحها فى ثانى أيام انطلاقها.. 10 آلاف رسالة فى أقل من 48 ساعة.. وتجارة المخدرات والأبراج المخالفة والتعدى على الأراضى والسير عكس الاتجاه أبرز الشكاوى
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- قراء اليوم السابع عبر واتس اب: بالفيديو.. تجارة المخدرات بالشرقية
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- واتس آب اليوم السابع.. استغاثة من سير السيارات عكس الاتجاه بالطريق الدائرى
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- واتس آب اليوم السابع: المجارى تحاصر عمارات الشركة الهندسية بالمريوطية
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- "واتس آب" اليوم السابع:حراس عقارات بحدائق القبة يفرضون إتاوة لركن السيارات
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بعد نجاح تجريةwhatsapp youm7 اليوم السابع يطلق أول وكالة أنباء شعبية
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مصر 365

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