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مدير أمن القليوبية يكرم الضباط المتميزين بحضور مساعد الوزير لشرق الدلتا

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قام اللواء أحمد بكر مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بحضور كل من اللواء محمود يسرى مساعد الوزير مدير أمن القليوبية يرافقه اللواء جمال العربى نائب مديرا أمن القليوبية بتكريم الضباط والأفراد والعاملين المدنين والجنود المتميزين من العاملين بالمديرية، حيث جاء التكريم فى احتفال أقيم خصيصا لهذا الغرض بنادى ضباط الشرطة بمدينة بنها.

وقال اللواء محمود يسرى مدير الأمن، فى تصريحات له، إن تكريم الضباط يأتى حرصا على تقدير دورهم فى الحفاظ على المنظومة الأمنية وإعادة الاستقرار للمواطنين، وضبط الخارجين عن القانون فى إطار الحملات الأمنية المستمرة، وطالب مدير الأمن كافة الضباط بمواصلة العمل وتحقيق أعلى درجات الأمن والانضباط على كافة مداخل الطرق.

اللواء أحمد بكر ومدير أمن القليوبية خلال التكريم -اليوم السابع -5 -2015
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اللواء أحمد بكر ومدير أمن القليوبية خلال التكريم

اللواء محمود يسرى مدير الأمن واللواء جمال العربى نائب مدير الأمن -اليوم السابع -5 -2015
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اللواء محمود يسرى مدير الأمن واللواء جمال العربى نائب مدير الأمن

اللواء أحمد بكر يكرم أحد الضباط -اليوم السابع -5 -2015
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اللواء أحمد بكر يكرم أحد الضباط

جانب من التكريم -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من التكريم


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