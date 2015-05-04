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وصول 68 إخوانيا متهمين بحرق كنيسة مار جرجس مجمع محاكم سوهاج

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وصول 68 إخوانيا متهمين بحرق كنيسة مار جرجس مجمع محاكم سوهاج وصول 68 إخوانيا متهمين بحرق كنيسة مار جرجس مجمع محاكم سوهاج
وصل منذ قليل 68 متهما "محبوسين" من جماعة الإخوان، إلى مجمع المحاكم بسوهاج وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة تحت إشراف الرائد أيمن عثمان رئيس مباحث الترحيلات بمجمع المحاكم، وذلك لبدء محاكمتهم فى قضية حرق كنيسة مارى جرجس المتهم فيها 119 إخوانيا.

ومن المقرر أن تستكمل، اليوم الاثنين، محكمة جنايات سوهاج سماع مرافعة الدفاع بعد أن استمعت أمس إلى عدد من دفاع المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد بحضور المستشار خالد أبو العباس، رئيس النيابة الكلية، بأمانة سر، طه حسين وعادل أبو الريش.

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