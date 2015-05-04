ضبط 3 مواطنين قاموا بـ 15 عملية سرقة

تمكنت إدارة التحريات و المباحث الجنائية بالإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة من ضبط (3) مواطنين تتراوح أعمارهم بين (17 و 20) عاماً قاموا بسرقة ما يقارب من (15) محلاً تجارياً في مناطق متفرقة بالإمارة، وذلك بأقل من (24) ساعة من وقت تلقي بلاغات السرقة.

وأوضح العقيد عبد الله علي منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية الذي بأنه وردت عدة بلاغات من عدد من المحال التجارية تفيد بتعرضها للسرقة وعلى الفور تم انتقال كافة الجهات المعنية لمواقع السرقات وتبين بأنه تم استخدام نفس الأسلوب والذي اعتمد على كسر الواجهات الزجاجية الأمامية للمحلات،وكذلك كسر وخلع أبواب المحال باستخدام آلة حادة.

وعليه وبناءً على تعليمات قائد عام شرطة رأس الخيمة تم تشكيل فريق بحث وتحري برئاسة رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية، وعن طريق البحث والتحري و جمع المعلومات تم التوصل لأحد المشتبه بهم في مثل تلك السرقات، كما تم تكثيف الدوريات و المراقبة في مناطق الأسواق و المحال التجارية حيث تم الاشتباه بإحدى المركبات ليلاً وتم إيقافها ليتبين رجال التحريات بأنها تضم (3) أشخاص تنطبق عليهم المواصفات التي تم التوصل إليها، وبمواجتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة (15) محل استولوا من خلاله على عدد من المبالغ المالية و البضائع ذات قيمة، وبعد أخذ الإجراءات القانونية تم العثور على مجموعة من البضائع و المبالغ المالية حصيلة سرقاتهم في المركبة التي كانوا يستقلونها و في مقر إقامتهم، وبناءً عليه تم إحالتهم للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.

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كما ناشد العقيد عبد الله منخس مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، كافة أصحاب المحال التجارية و المكاتب المختلفة إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الأمنية الخاصة بأمن وسلامة محلاتهم و التأكد من إقفال الأبواب بإحكام عند إغلاقها، وكذلك عدم ترك أية مبالغ مالية بعد انتهاء فترة العمل و إيداعها في البنوك ، لكي لا يكونوا عرضة سهلة للسرقة، و العمل على الإبلاغ فوراً عن أية تصرفات قد تثير الشك و الريبة.

و أضاف مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بأنه تم القيام بحملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة على كافة المحلات للتأكد من إتباعهم و تطبيقهم لكافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ محلاتهم وتأمينها من محاولات السرقة، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه تم عمل حملات توعية لأصحاب المحلات المختلفة و إصدار بروشور توعوي باللغات الثلاث (العربية و الإنجليزية و الاوردية) لتجنب أصحاب المحلات من تعرضهم للسرقة.