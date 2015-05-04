أخبار عاجلة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
تخلص من شحوم المؤخرة و الفخذين مع هذه الوصفه مدة 30 يوم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ الأقصر يلتقي وفد فرنسى لتطوير قطاعى الصحة والتعليم‎

Google+ Print
محافظ الأقصر يلتقي وفد فرنسى لتطوير قطاعى الصحة والتعليم‎ محافظ الأقصر يلتقي وفد فرنسى لتطوير قطاعى الصحة والتعليم‎

 
>

ألتقى محمد بدر محافظ الأقصر، وفد فرنسى رفيع المستو

والوفد مكون من عدداً من أعضاء البرلمان الفرنسى ورجال أعمال ومهتمين بالعمل السياسى ، حيث قالت كاترين كوتيل رئيس لجنة حقوق وحريات المرأة بالبرلمان الفرنسى أن فرنسا تساند فى جميع المجالات ، وخاصة عودة الحركة السياحية لعافيتها من جديد ، وأكدت أنه لهذا السبب هم متواجدين فى الأقصر ، وأكدت على أنها تريد أن تقدم مساعدات فى مجال تعليم الفتيات ، وتلبى أحتياجات هذا القطاع .

ومن جانبة قال بدر، أن وجود هذا الوفد يمثل رسالة للشعب الفرنسى على وجة الخصوص، ولشعوب العالم عامة، مؤكداً على أنه “يحسبهم سفراء للتسويق السياحى فى الخارج ، وأن مصر حكومة وشعباً تقدر والحضارة الفرنسية ، لانهم يقدروا حضارتنا وثقافتنا ، ويحافظوا عليها.

كما تحدث المحافظ عن مشكلات قطاعى التعليم والصحة ، وأهمها مشكلة تسرب الفتيات من التعليم أو حتى عدم أستكمالهم المراحل التعليمية ، وكذا أشكاليات رفع مستوى التعليم ، وربطة بسوق العمل ، وتطوير المناهج التعليمية ، واهتمام بتعليم فئة ذوى الأحتياجات الخاصة ، التى تحتاج تجهيزات خاصة ، وتغيير ثقافة المجتمع تجاههم ، ، ورفع كفاءة المدرسين الذين يتعاملون معهم ،   كما أن قرى الأقصر تحتاج لمزيد من التوعية بدور المرأة العاملة.

كما أتفق الجانبان على تبادل خبرات الأطباء من الجانبين ، ورفع كفاءة التمريض .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  