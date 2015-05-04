محافظ الأقصر يلتقي وفد فرنسى لتطوير قطاعى الصحة والتعليم‎

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ألتقى محمد بدر محافظ الأقصر، وفد فرنسى رفيع المستو

والوفد مكون من عدداً من أعضاء البرلمان الفرنسى ورجال أعمال ومهتمين بالعمل السياسى ، حيث قالت كاترين كوتيل رئيس لجنة حقوق وحريات المرأة بالبرلمان الفرنسى أن فرنسا تساند مصر فى جميع المجالات ، وخاصة عودة الحركة السياحية لعافيتها من جديد ، وأكدت أنه لهذا السبب هم متواجدين فى الأقصر ، وأكدت على أنها تريد أن تقدم مساعدات فى مجال تعليم الفتيات ، وتلبى أحتياجات هذا القطاع .

ومن جانبة قال بدر، أن وجود هذا الوفد يمثل رسالة للشعب الفرنسى على وجة الخصوص، ولشعوب العالم عامة، مؤكداً على أنه “يحسبهم سفراء للتسويق السياحى فى الخارج ، وأن مصر حكومة وشعباً تقدر الحكومة والحضارة الفرنسية ، لانهم يقدروا حضارتنا وثقافتنا ، ويحافظوا عليها.

كما تحدث المحافظ عن مشكلات قطاعى التعليم والصحة ، وأهمها مشكلة تسرب الفتيات من التعليم أو حتى عدم أستكمالهم المراحل التعليمية ، وكذا أشكاليات رفع مستوى التعليم ، وربطة بسوق العمل ، وتطوير المناهج التعليمية ، واهتمام بتعليم فئة ذوى الأحتياجات الخاصة ، التى تحتاج تجهيزات خاصة ، وتغيير ثقافة المجتمع تجاههم ، ، ورفع كفاءة المدرسين الذين يتعاملون معهم ، كما أن قرى الأقصر تحتاج لمزيد من التوعية بدور المرأة العاملة.

كما أتفق الجانبان على تبادل خبرات الأطباء من الجانبين ، ورفع كفاءة التمريض .