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انفجار عبوة ناسفة قرب موقع للشرطة فى غزة و"داعش" تتبنى الحادث

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انفجار عبوة ناسفة قرب موقع للشرطة فى غزة و"داعش" تتبنى الحادث انفجار عبوة ناسفة قرب موقع للشرطة فى غزة و"داعش" تتبنى الحادث
وقع انفجار فجر الاثنين قرب موقع للشرطة الفلسطينية فى مدينة غزة دون تسجيل اصابات، وفق شهود عيان، وقال شهود العيان ان الانفجار وقع فى حى الشيخ رضوان شمال غرب مديتة غزة واستهدف موقعا للتدريب تابعا للشرطة التى تديرها حركة حماس فى غزة. ولم يتم الحصول على تعقيب من الشرطة او من حركة حماس.

من جهتها اعلنت جماعة انصار داعش فى بيت المقدس فى بيان "أنها تمهل حركة حماس واذنابها من الاجهزة الامنية 72ساعة ابتداء من ساعة اصدار البيان (مساء الاحد 3 مايو) للافراج عن كافة المعتقلين السلفيين وان امتنعوا فكافة الخيارات مفتوحة للرد عليهم".

واضافت الجماعة "نستنفر جميع جنودنا للعمل على الاهداف المرصودة بعد انتهاء المهلة المذكورة. نحذر حكومة الردة فى غزة واجهزة حماس النتنة من التمادى فى غيهم وحملتهم ضد الموحدين".

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