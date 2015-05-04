7مايو.. أولى جلسات محاكمة الراقصة شمس أمام الجنايات بتهمة خطف طفلة

حددت محكمة الاستئناف بدار القضاء العالى جلسة 7 مايو، أولى جلسات محاكمة الراقصة شمس، بتهمة اختطاف طفلة من دار أيتام بمدينة نصر، وذلك أمام محكمة الجنايات.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من مدير دار الهيئة المصرية لقرى الأطفال، يتهم فيه "آلاء محمد عبد الرازق" الشهيرة بالراقصة "شمس"، باختطاف طفلة تبلغ من العمر عامين من دار الأيتام بدعوى أن تكفلها وتتنزه بها، ورفضت إعادتها مرة أخرى للدار.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها هيثم مشهور وكيل أول نيابة مدينة نصر، أن الراقصة شمس كانت تتردد على دار أيتام بمدينة نصر وبصحبتها زوجها المطرب سعد الصغير، وكانت تكفل طفلة وتجلب لها الهدايا بحسب نظام الدار.

ووفقًا للتحقيقات، طلبت شمس تبنى الطفلة لكن قانون الأيتام لا يسمح بذلك كونها راقصة، وفى أحد الأيام طلبت من الدار أن تخرج بالطفلة وسُمِحَ لها بذلك لمدة 48 ساعة حسب النظام المعمول به بالدار، إلا أن المتهمة رفضت عودة الطفلة بعد انتهاء المدة لتأمر النيابة بسرعة ضبطها وإحضارها، وبعدها أمرت النيابة بإحالتها للجنايات بتهمة خطف طفلة بعدما رفضت إعادتها للدار.