جمهور يقاطع برنامجاً تلفزيونياً لسبب غريب

حصلت حادثة غريبة في برنامج "شكراً على الحضور" الذي يعرض كل أسبوع على القناة التونسية "الوطنية1"، وهو برنامج سياسي يستضيف شخصيات فاعلة في المشهد التونسي يحاورها معد ومقدم البرنامج بوبكر عكاشة، في مواضيع الساعة، ويبث مباشرة على الهواء بحضور جمهور في الستوديو.

والملفت في الأمر أنّ المتفرجين لاحظوا في الحلقة الأخيرة غياب الجمهور، وبادر بوبكر عكاشة إلى تفسير ذلك قائلاً: "إنّ غياب الجمهور سببه عدم حصولهم على مستحقاتهم".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي